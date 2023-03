Investor Day di Tesla | tutti gli spunti per il mercato e non solo

(Di domenica 5 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì si è tenuto forse uno degli appuntamenti più attesi per la nascente industria dei veicoli elettrici, ovvero l’Day di. L’azienda di Elon Musk, che oggi si aggira intorno ai 600 miliardi di capitalizzazione borsistica e che non ha poco risentito delle scelte dell’istrionico fondatore e proprietario, ha svelato i suoi piani d’investimento e le scelte manageriali-ingegneristiche per rispettare i suoi obiettivi. La società di Musk si è avvicinata all’evento con numeri importanti: con 4 milioni di vetture elettriche consegnate in tutto il mondo, con ilstatunitense al primo posto, seguito dalla Cina e in crescita quello europeo. Anche i numeri di febbraio di quest’anno registrano segnali molto incoraggianti, con un +32% di vendite rispetto al 2022. Nulla che gli investitori già non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidenetLIVE : Tesla investor day 2023 resoconto delle novità #tesla #teslamodel3 #tesl... - _zg_c : @stebaraz Temo che comunque il ritardo sia già incolmabile, purtroppo... - jotases : RT @wireditalia: Durante l'Investor Day l'amministratore delegato della casa ha annunciato un grandioso progetto per elettrificare il mondo… - MicheleMorea2 : Molti erano in trepidante attesa dell'Investor Day del 01 Marzo 2023, soprattutto gli investitori nella nota aziend… - quellodeigatti : @stebaraz Tempo un paio d’anni e Tesla entrerà a pieno regime con i nuovi processi produttivi illustrati l’altro gi… -

Importanti novità per il mercato italiano sì, ma anche tanti obiettivi nel lungo termine per Tesla che nell'annualeha dato una panoramica di quel che sarà il prossimo lavoro. Nonostante ...If you suffer from insomnia, you may feel tired and groggy during the, struggle with ... Contacts cam@dawn.health 617 - 583 - 3401 Articoli correlati Varex to Present at Two Virtual...Quello che Elon Musk ha svelato all'annuale- chiamandolo Master Plan Part 3 - ha deluso una parte degli investitori in quanto non è entrato nel dettaglio anticipando nuovi modelli (tra cui la tanto attesa compatta, più piccola e ...

Tesla: durante l'Investor Day un fotogramma ha mostrato un caricatore wireless Hardware Upgrade

Il futuristico «diner» di Tesla con teatro drive-in e stazione Supercharger sembra infatti che stia finalmente prendendo forma e, durante il recente Investor Day, è stata mostrata una slide che lo ...Quello che Elon Musk ha svelato all’annuale Investor Day - chiamandolo Master Plan Part 3 - ha deluso una parte degli investitori in quanto non è entrato nel dettaglio anticipando ...