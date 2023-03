Inter, male in attacco nel 2023: Dzeko e Lukaku devono fare di più ? CdS (Di domenica 5 marzo 2023) Se nella prima parte di stagione l’Inter era una squadra che segnava tanto e subiva molti gol in questo 2023 il trend si è invertito. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel nuovo anno i numeri dei nerazzurri sono calati vertiginosamente in fase offensiva. Inzaghi ha potuto contare solo sulle reti di Lautaro Martinez, ma per arrivare all’obiettivo Champions League servirà un apporto maggiore anche da Dzeko e Lukaku. CALO OFFENSIVO ? Dopo un ottima prima parte di stagione in termini di gol segnati, l’Inter sembra aver smarrito la via del gol. Nel 2023 la squadra di Inzaghi è stata une delle difese meno battute con soli sei gol subiti in nove partite. Il vero problema di questo nuovo anno è però rappresentato dall’attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport i ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Se nella prima parte di stagione l’era una squadra che segnava tanto e subiva molti gol in questoil trend si è invertito. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel nuovo anno i numeri dei nerazzurri sono calati vertiginosamente in fase offensiva. Inzaghi ha potuto contare solo sulle reti di Lautaro Martinez, ma per arrivare all’obiettivo Champions League servirà un apporto maggiore anche da. CALO OFFENSIVO ? Dopo un ottima prima parte di stagione in termini di gol segnati, l’sembra aver smarrito la via del gol. Nella squadra di Inzaghi è stata une delle difese meno battute con soli sei gol subiti in nove partite. Il vero problema di questo nuovo anno è però rappresentato dall’. Come riportato dal Corriere dello Sport i ...

