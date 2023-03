(Di domenica 5 marzo 2023) In questo 2023 l’è riuscita a sfatare definitivamente il tabù degli scontri diretti che aveva caratterizzato la prima parte di stagione. I nerazzurri ora però faticano a fare risultato con le squadre di media o bassa classifica. Come sottolineato da Tuttosport oggi con ilnon è più concesso sbagliare se si vuole raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. BASTA ERRORI ? Il 2023 dell’ha mostrato un’inversione del trend visto nella prima parte di stagione. I nerazzurri prima della sosta faticavano molto negli scontri diretti, ma avevano un buon ruolino di marcia con le squadre. Dopo la ripresa de campionato qualcosa è però cambiato. La squadra di Inzaghi ha mostrato di poter battere senza grandi difficoltà avversari più forti o di pari livello come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Rimasto male per la reazione di Dzeko al cambio? Ecco, me l'aspettavo questa domanda. Anche io mi arrabb… - SerieA : ?? @acmilan ?? @sscnapoli ?? @Inter Mica male, @ChampionsLeague ?? - internewsit : Inter male con le medio-piccole, con il Lecce fondamentale vincere - TS - - Ivano_inter : RT @Frances78893261: Daniele: “Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre, io non ti ho preso in giro… una persona che ti vuole bene ci resta m… - Jack_Stradamus : @Inter Fatelo giocare e nessuno si farà male -

Inzaghi è giovane ma ho l'impressione che l'sia più grande di lui. È a 18 punti dal Napoli, ... Cassano, Totti o Montella: dopo tre giorni in cui mi sono comportatomi ha tolto la fascia di ...G li orobici, oltre ad essere stati eliminati dalla Coppa Italia per opera dell', nelle ...costretto a lasciare il campo forse in occasione della conclusione precedente si è fattoda solo ......stagione " contro Liverpool e" sono arrivate al termine di gare in cui il Napoli non ha segnato. E anche il pareggio contro la Fiorentina è arrivato a reti bianche. Eppure il modo di far...

Le pagelle dell'Inter - Male Dumfries, D'Ambrosio entra e sbaglia ... TUTTO mercato WEB

Qualora il prezzo scendesse, l’Inter non farebbe male a provarci. Bidone per bidone, meglio uno che ci mette un po’ di grinta. Ma Inzaghi si sarà veramente ricreduto sull’attaccanteInter e Juventus Women non si fanno male. La semifinale di andata di Coppa Italia tra nerazzurre e bianconere finisce 1-1. Al vantaggio delle ragazze di mister Joe Montemurro con Grosso nel primo ...