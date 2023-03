Inter | Lukaku e il Lecce nel destino Ora cerca il gol numero 50 in nerazzurro in Serie A

(Di domenica 5 marzo 2023) “Arrabbiati e concentrati, mi aspetto una reazione”. Simone Inzaghi suona la carica per rispondere alla Lazio e superare il Milan. Dopo la sconfitta col Bologna, tra i nerazzurri e il secondo posto in solitaria, c’è ildi Marco Baroni che viene da due vittorie esterne consecutive e sogna di vincere tre trasferte di fila per la seconda volta nella sua storia inA. Non mancano i dubbi per Simone Inzaghi, che sembra destinato a rinunciare a Skriniar e Dimarco. Il ballottaggio più importante è in attacco dove Romeluinsidia Edin Dzeko. L’attaccante belgauna chance e i numeri sono dalla sua parte: ha segnato due gol nelle sue tre presenze contro il, trovando la rete in entrambi i suoi esordiisti. Ilsembra essere quasi nel ...

Nell'di Simone Inzaghi, Correa è infortunato e non sono al top Skriniar e Dimarco. Col solito ... Mkhitaryan oppure Brozovic, mentre in avanti con Lautaro ci sarà uno tra Dzeko ecol ...La probabile formazione dell'(3 - 5 - 2) : Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens;, Lautaro. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite ...Contro il Lecce Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Skriniar e Dimarco. Dopo la rifinitura di questo pomeriggio alla Pinetina, lo slovacco e l'esterno azzurro hanno lasciato il centro tecnico dell'dove i compagni resteranno in ritiro in vista della sfida di domani contro il Lecce. Saranno probabilmente disponibili nella trasferta di venerdì a La Spezia e poi, di sicuro, per il ritorno ...

QUI INTER – Propositi bellicosi che però Inzaghi dovrà trasmettere ... Acerbi in difesa (fuori De Vrij), Barella a centrocampo (rifiata Mkhitaryan) e Dzeko in attacco (Lukaku parte dalla panchina) ...Dopo gli anticipi Napoli-Lazio e Fiorentina-Milan, prosegue la 25ª giornata. Oltre a Inter, Juventus e Roma, sfide delicate per la salvezza: Spezia-Verona e Samp-Salernitana ...