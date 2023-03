Inter, Lukaku e Brozovic più funzionali dalla panchina? Il precedente (Di domenica 5 marzo 2023) All’Interno dell’ambiente nerazzurro si alimentano voci sulla panchina di Romelu Lukaku e il ballottaggio di Marcelo Brozovic. I due hanno funzionato a partita in corso, meno da titolari. Chi giocherà nell’Inter di oggi? BALLOTTAGGI – Marcelo Brozovic o Hakan Calhanoglu da regista? Romelu Lukaku o Edin Dzeko da attaccante al fianco di Lautaro Martinez? I due ballottaggi risuonano nella mente di Simone Inzaghi, che oggi potrebbe far parlare delle scelte che prenderà. Sembrano in vantaggio il croato e il bosniaco, ma i dubbi rimarranno fino all’ultimo momento. Due precedenti rappresentano segnali importanti per l’allenatore: nella gara vinta in Champions League contro il Porto Brozovic e Lukaku hanno cambiato completamente le sorti del ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) All’no dell’ambiente nerazzurro si alimentano voci sulladi Romelue il ballottaggio di Marcelo. I due hanno funzionato a partita in corso, meno da titolari. Chi giocherà nell’di oggi? BALLOTTAGGI – Marceloo Hakan Calhanoglu da regista? Romeluo Edin Dzeko da attaccante al fianco di Lautaro Martinez? I due ballottaggi risuonano nella mente di Simone Inzaghi, che oggi potrebbe far parlare delle scelte che prenderà. Sembrano in vantaggio il croato e il bosniaco, ma i dubbi rimarranno fino all’ultimo momento. Due precedenti rappresentano segnali importanti per l’allenatore: nella gara vinta in Champions League contro il Portohanno cambiato completamente le sorti del ...

