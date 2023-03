Inter-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Lecce, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Da una parte i nerazzurri che dopo l’ennesimo scivolone stagionale vogliono subito riprendere il cammino Champions, dall’altra i salentini anch’essi reduci da un ko e non ancora salvi anche se vicini alla meta. Chi la spunterà allo stadio Meazza? Appuntamento alle ore 18 di domenica 5 marzo. Inter-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ile isudi, match valido per la venticinquesima giornata di. Da una parte i nerazzurri che dopo l’ennesimo scivolone stagionale vogliono subito riprendere il cammino Champions, dall’altra i salentini anch’essi reduci da un ko e non ancora salvi anche se vicini alla meta. Chi la spunterà allo stadio Meazza? Appuntamento alle ore 18 di domenica 5 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Dario Marcolin. SportFace.

