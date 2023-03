Inter-Lecce | pagelle | Gosens ritorna sugli scudi 7 | Dzeko impreciso 5 5

(Di domenica 5 marzo 2023) L’torna alla vittoria dopo la sconfitta clamorosa di Bologna. La squadra di Simone Inzaghi supera ilcon il risultato di 2-0 (vedi articolo). Robin7, Edinnon convince a pieno 5.5. ANDRÈ ONANA 6 – L’unico tiro è quello di Ceesay di sinistro da fuori area, lo neutralizza in scioltezza. Si permette un solo errore su rinvio.– DIFESA MATTEO DARMIAN 6.5 – Dalla sua parte non passa nemmeno l’aria, nonostante ilriparte sempre dalla sinistra del campo. Di Francesco bloccato in ogni situazione. FRANCESCO ACERBI 6 – Gioca a distanza di sicurezza di Ceesay, non si fa sorprendere in velocità dal calciatore e fa il suo dovere. Nel secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - marifcinter : Vittoria convincente dell'Inter, che fa quello che deve fare e regola il Lecce 2-0 senza soffrire mai. Benissimo Go… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Lecce 2-0: la decidono Mkhitaryan e Lautaro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Inter-Lecce 2-0: la decidono Mkhitaryan e Lautaro - FcInterNewsit : Inter-Lecce, chi è stato il migliore? Clicca e vota! -

19.54 Calcio, Serie A:2 - 0 Dopo lo stop di Bologna,riprende a correre l'che al Meazza batte ilcon un gol per tempo: 2 - 0. I nerazzurri provano a fare il match, ma ilsi difende con ordine.È ciò che si aspettava Simone Inzaghi dopo la sconfitta di Bologna ed è quello che l'allenatore ha trovato nella sua, vincente in scioltezza contro ilper 2 - 0. Al Giuseppe Meazza ...Baroni 5,5 Imbriglia l'per mezz'ora, ma una volta passato in svantaggio non riesce a ridisegnare il: la pagella dell'arbitro . Arbitro Manganiello: lascia giocare molto, ...

Inter-Lecce: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Il Lecce esce sconfitto da San Siro per 2-0 contro l'Inter. Una battuta d'arresto arrivata al termine di un match in cui la squadra di Baroni, specie nel primo tempo, ha provato ad attaccare i più ...I gol dell'armeno al 29' e dell'argentino al 53' bastano a Simone Inzaghi per battere 2-0 al Meazza la formazione salentina e tornare la seconda forza del campionato, a -15 dalla capolista Napoli ...