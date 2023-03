Inter-Lecce, obbligatorio reagire dopo Bologna. Inzaghi traccia la strada – CdS (Di domenica 5 marzo 2023) L’Inter ospita il Lecce a San Siro dopo la sconfitta con il Bologna, ora serve una reazione e non esistono alibi. Anche Simone Inzaghi Intervistato su Inter TV alla vigilia traccia la strada. Il Corriere dello Sport questa mattina riprende parte delle sue dichiarazioni (vedi QUI). ZERO ALIBI – Inter-Lecce, obbligatorio vincere e senza sbagliare. La sconfitta contro il Bologna resterà per lungo tempo nella testa di tutti ed è giusto che sia così, soprattutto per affrontare meglio la sfida di oggi a San Siro e quelle successive. Fosse stato un episodio isolato, sarebbe stata digerita come un incidente di percorso. Invece, è arrivata dopo uno 0-0 in casa ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) L’ospita ila San Sirola sconfitta con il, ora serve una reazione e non esistono alibi. Anche Simonevistato suTV alla vigiliala. Il Corriere dello Sport questa mattina riprende parte delle sue dichiarazioni (vedi QUI). ZERO ALIBI –vincere e senza sbagliare. La sconfitta contro ilresterà per lungo tempo nella testa di tutti ed è giusto che sia così, soprattutto per affrontare meglio la sfida di oggi a San Siro e quelle successive. Fosse stato un episodio isolato, sarebbe stata digerita come un incidente di percorso. Invece, è arrivatauno 0-0 in casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - morristhetop : RT @spondainter: È IL GIORNO DEL FOOTBALL! INTER vs. LECCE ???????? ?? Ore 18:00 ??? G. Meazza - Milano Bagarre Champions… non si può più sbag… - wtunicorn : Inter Lecce 4-0 - serieB123 : Dove vedere Inter-Lecce, Roma-Juventus e le partite di oggi in serie A - internewsit : Inter-Lecce, obbligatorio reagire dopo Bologna. Inzaghi traccia la strada - CdS - -