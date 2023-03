Inter-Lecce: le probabili formazioni di Inzaghi e Baroni (Di domenica 5 marzo 2023) Domani andrà in scena il match valido per la 25esima giornata di Serie A tra Inter e Lecce. Ecco le probabili formazioni Domani andrà in scena il match valido per la 25esima giornata di Serie A tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Lecce di Marco Baroni. Ecco le probabili formazioni. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.Panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Lukaku.Allenatore: Inzaghi.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Correa, Skriniar, Dimarco. Lecce (4-3-3): Falcone; Gallo, Tuia, Umtiti, Gendrey; Gonzalez, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Domani andrà in scena il match valido per la 25esima giornata di Serie A tra. Ecco leDomani andrà in scena il match valido per la 25esima giornata di Serie A tra l’di Simonee ildi Marco. Ecco le(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.Panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D’Ambrosio, Bellanova, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Lukaku.Allenatore:.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Correa, Skriniar, Dimarco.(4-3-3): Falcone; Gallo, Tuia, Umtiti, Gendrey; Gonzalez, ...

