Inter-Lecce | Inzaghi ritrova i tre punti | la classifica aggiornata di Serie A

(Di domenica 5 marzo 2023) La venticinquesima giornata diA si è aperta con la prima sconfitta stagionale allo Stadio Diego Armando Maradona per il Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti sono stati battuti dalla prodezza balistica di Matias Vecino e dalla solida difesa imposta alla Lazio da Maurizio Sarri. Uno 0-1 di misura, che ha di fatto portato i biancocelesti a -17 dal Napoli primatista in campionato.: il risultato finale I mancati treconquistati dagli azzurri sono serviti soprattutto all’di Simone, che dopo la precedente sconfitta in trasferta con il Bologna, ha avuto l’occasione di accorciare le distanze. FOTO: Mkhitaryan Mentre il Milan di Stefano Pioli è uscito sconfitto dal Franchi contro Vincenzo Italiano per 2-1, infatti, l’...

Calcio, Serie A: Inter 2 - 0 Lecce. Dopo lo stop di Bologna, riprende a correre l'Inter che al Meazza batte il Lecce con un gol per tempo: 2 - 0. I nerazzurri provano a fare il match, ma il Lecce si difende con ordine.

Inter-Lecce 2-0, gol e highlights: decidono Mkhitaryan e Lautaro, Inzaghi secondo da solo Sky Sport

Il Lecce esce sconfitto da San Siro per 2-0 contro l'Inter. Una battuta d'arresto arrivata al termine di un match in cui la squadra di Baroni, specie nel primo tempo, ha provato ad attaccare i più ...I gol dell'armeno al 29' e dell'argentino al 53' bastano a Simone Inzaghi per battere 2-0 al Meazza la formazione salentina e tornare la seconda forza del campionato, a -15 dalla capolista Napoli ...