Inter-Lecce, Inzaghi: "Abbiamo fatto benissimo in questi 18 mesi. Lavoriamo per lo scudetto" (Di domenica 5 marzo 2023) Inter-Lecce, le parole di Simone Inzaghi nel post gara. Il successo per 2-0 contro la squadra salentina proietta i nerazzurri nuovamente al secondo posto, a quota 50 punti. La vetta dista ancora quindici punti, ma era fondamentale per Lautaro e compagni consolidare il piazzamento in zona Champions, obiettivo primario del club. La stagione dell'Inter vedrà ... TAG24.

