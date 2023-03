Inter-Lecce | gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO

(Di domenica 5 marzo 2023) Glitra, in campo oggi per la venticinquesima giornata di campionato inA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - internewsit : Manganiello arbitro di Inter-Lecce: un infinità di errori nei precedenti - - real_blakk : RT @believehardwork: Inter 2 : 1 Lecce - news24_inter : #Brozovic e #Inter: il croato rischia due cose oggi col Lecce - infoitsport : Verso Inter-Lecce, cambia tutto in difesa: le probabili scelte di Inzaghi -

Puntata di A Tutto campo, sulle frequenze di Radio One 105.7 e sui canali del Corriere Salentino per parlare di. Il giornalista Antonio Bartolomucci, insieme al direttore Flavio De Marco trattano della difficile trasferta che vede i giallorossi impegnati in terra lombarda. Mancherà Baschirotto (...(ore 18, Dazn) L'altra sfida sotto i riflettori della domenica è quella di San Siro, con l'chiamata a riscattarsi contro ildi Baroni. La sconfitta di Bologna ha lasciato il ...L'ultimo squillo il 14 gennaio contro il, nel 2 - 2 del Via del Mare. Da lì in poi sette partite senza buttarla dentro, compresa la finale di Supercoppa persa contro l'. Pioli ha bisogno ...

Inter, doppia occasione per Dumfries: in campo col Lecce, in vetrina sul mercato Calciomercato.com

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Domani l'Inter cercherà di risollevarsi dopo la brutta prestazione di Bologna, mentre il Lecce deve cercare di fare punti per non farsi agguantare dal Verona.