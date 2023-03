Inter-Lecce, Gagliardini esulta: «Serata perfetta, tre punti e secondo posto» (Di domenica 5 marzo 2023) L’Inter ha trionfato contro il Lecce 2-0 ritrovando immediatamente la vittoria dopo il KO di Bologna. esulta anche Roberto Gagliardini, entrato nei minuti finali della partita punti D’ORO ? Bella vittoria dell’Inter contro il Lecce 2-0. I nerazzurri hanno portato a casa tre punti di vitale importanza in ottica Champions League. Ad esultare su Instagram anche Gagliardini. Il centrocampista ha giocato un piccolo spezzone di partita a match già archiviato, entrando al 78? al posto di Hakan Calhanoglu. Sul suo account, Gagliardini ha commentato così il successo. Ora testa subito allo Spezia, match in programma venerdì. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) L’ha trionfato contro il2-0 ritrovando immediatamente la vittoria dopo il KO di Bologna.anche Roberto, entrato nei minuti finali della partitaD’ORO ? Bella vittoria dell’contro il2-0. I nerazzurri hanno portato a casa tredi vitale importanza in ottica Champions League. Adre su Instagram anche. Il centrocampista ha giocato un piccolo spezzone di partita a match già archiviato, entrando al 78? aldi Hakan Calhanoglu. Sul suo account,ha commentato così il successo. Ora testa subito allo Spezia, match in programma venerdì.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

