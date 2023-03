(Di domenica 5 marzo 2023) Alle 18 a San Siro andrà in scena, una sfida che vedràqualche possibile intreccio diinfatti ile sono due i difensori della squadra salentina che possonoessare ai nerazzurri: Baschirotto e UmtitiDI– Due sono i difensori delche possonoessare all’per sostituire l’addio di Milandalla prossima stagione. Uno che non sarà in campo stasera, ovvero lo squalificato Baschirotto, l’altro che si troverà ad affrontare a San Siro Lautaro Martinez e compagni. Ovvero Samuel Umtiti. Per quest’ultimo, però, sarà necessario chiaramente parlare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - GendusoRiccardo : RT @Spina14_acm: Classifica Serie A nel 2023 Napoli 24* Juventus 22 Lazio 21* Inter 20 Bologna 19 Roma 18 Monza 16 Atalanta 16* Fiorentina… - pandadaria : RT @AndreaInterNews: Le tre notizie che dovrebbero interessere al tifoso interista oggi: 1. l'uscita di scena di #Samaden è grave ma non lo… - twitcasi_ : Live da INTER - LECCE PRIMAVERA 1: c’è anche il Presidente Saverio Sticchi Damiani a tifare la sua squadra.… - infoitsport : Inter-Lecce è anche occasione di mercato: prosegue il casting post-Skriniar -

Oggi domenica 5 marzo 12.30 Spezia - Verona (Sky, DAZN, Now) 15.00 Sampdoria - Salernitana (DAZN, Now) 18.00( DAZN, Now) 20.45 Roma - Juventus (DAZN, Now). Domani lunedì 6 marzo 18.30 ...... ecco i campioni del mondo Sport [ 05/03/2023 ] HDL Nardò a Rimini scontro diretto per la salvezza Sport [ 05/03/2023 ], i giallorossi a Milano cercano l'impresa. Le probabili ...Lo stesso bug dell', che oggi con ilcerca di redimersi per l'ennesima volta. Se vanno così piano, è perché sono entrambe convinte di rientrare nelle prime quattro per manifesta ...

12' - Scivolata tempestiva di Hasic che nega l'azione d'attacco a Owusu. 11' - Stankovic taglia il campo con un lancio impreciso: palla direttamente in fallo ...9' - Akinsanmiro recupera palla ma deve subito rinunciare alla ripartenza: il nigeriano, dopo una conduzione di palla difettosa, deve ripartire da capo. 8' - Attacca praticamente ...