Inter-Lecce | Baroni | “L’Inter ha giocato una partita perfetta | sconfitta che ci farà crescere”

(Di domenica 5 marzo 2023) L’allenatore del, Marco, ha commentato ai microfoni di Dazn laesterna contro l’per 2-0:“L’ha fatto una gara di altissimo livello, abbiamo provato a pressarli alti ma non hanno mai commesso errori. La squadra a me è piaciuta sotto il punto di vista della determinazione e dell’equilibrio, è unache ci serve. San Siro è un campo difficile per tutti. I due gol potevano essere evitabili, ma loro avevano più tecnica e più fisicità, queste gare aiutano il gruppo a”. Il tecnico giallorosso si è soffermato sulla lotta salvezza: “Non guardiamo la classifica, viviamo gara dopo gara senza guardare gli altri”. SportFace.

Inter-Lecce: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

