Inter Lecce 2-0 LIVE: raddoppio di Lautaro (Di domenica 5 marzo 2023) A San Siro, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE A San Siro, Inter e Lecce si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) A San Siro, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - ilbanale : …Inter Lecce zero ammoniti…strano, li ricordavo con piglio guerriero,doppie ammonizioni non viste, falli ignorati…sarà così anche a Milano… - infoitsport : LIVEBLOG / Inter-Lecce, i tifosi: “Mkhitaryan non riposa mai?”. E intanto segna! - MimmoEletto : @AnnaMariaDeFalc Non il solito Lecce, ma per l'Inter è una... finale - gianpi36590925 : RT @sportface2016: MOVIOLA - #InterLecce, manca un rigore ai nerazzurri: mani di #Hjulmand in barriera punibile -

Serie A, in campo Inter - Lecce 2 - 0 In campo Inter - Lecce 2 - 0 DIRETTA INTER - Lecce 2 - 0n al 53'! Rete di Lautaro Martínez! Dumfries scappa a destra e mette palla dietro per l'argentino, che colpisce di prima e batte Falcone sul primo palo. ... Diretta Inter - Lecce 2 - 0: raddoppia Lautaro Martinez MILANO - Allo Stadio Meazza va in scena la sfida tra Inter e Lecce . Il match, valido per la venticinquesima giornata di Serie A , mette di fronte i nerazzurri di Simone Inzaghi , reduci dalla sconfitta di Bologna e i giallorossi di Marco Baroni ... Inter Lecce 2 - 0 LIVE: raddoppio di Lautaro A San Siro, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, Inter e Lecce si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ... In campo2 - 0 DIRETTA2 - 0n al 53'! Rete di Lautaro Martínez! Dumfries scappa a destra e mette palla dietro per l'argentino, che colpisce di prima e batte Falcone sul primo palo. ...MILANO - Allo Stadio Meazza va in scena la sfida tra. Il match, valido per la venticinquesima giornata di Serie A , mette di fronte i nerazzurri di Simone Inzaghi , reduci dalla sconfitta di Bologna e i giallorossi di Marco Baroni ...A San Siro, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ... Diretta Inter-Lecce 2-0: raddoppia Lautaro Martinez Corriere dello Sport Proteste Inter: scivolata su Lautaro, di Hjulmand ma niente VAR | OneFootball L’Inter trova il vantaggio contro il Lecce al minuto 29, grazie a una bella giocata di Barella finalizzata da Mkhitaryan. L’azione parte da sinistra, con Gosens che trova al centro il centrocampista ... L'Inter la sblocca in ripartenza: a San Siro Lecce sotto 1-0 all'intervallo Una ripartenza alla Conte e il tiro nel sette di Mkhitaryan regalano all'Inter il vantaggio contro il Lecce. Una ripartenza alla Conte e il tiro nel sette di Henrikh Mkhitaryan, al secondo gol consecu ... L’Inter trova il vantaggio contro il Lecce al minuto 29, grazie a una bella giocata di Barella finalizzata da Mkhitaryan. L’azione parte da sinistra, con Gosens che trova al centro il centrocampista ...Una ripartenza alla Conte e il tiro nel sette di Mkhitaryan regalano all'Inter il vantaggio contro il Lecce. Una ripartenza alla Conte e il tiro nel sette di Henrikh Mkhitaryan, al secondo gol consecu ...