(Di domenica 5 marzo 2023)si apre e si chiude con un netto dominio casalingo. Il 2-0 firmato Mkhitaryan nel primo tempo e Lautaro Martinez nella ripresa mostra una versione concreta dell’di, che punta sulla tradizione. Non c’è modo né tempo per i test ma la “novità” obbligataa sinistra funziona e fa la differenza. Di seguito l’analisi tattica diin Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare ilin Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 8; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©. In-Game ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - marifcinter : Vittoria convincente dell'Inter, che fa quello che deve fare e regola il Lecce 2-0 senza soffrire mai. Benissimo Go… - persemprecalcio : ???????Ai microfoni di DAZN Simone #Inzaghi ha analizzato la vittoria dell'#Inter contro il #Lecce. Le parole del mis… - internewsit : Inter-Lecce (2-0): Inzaghi va sul sicuro, Gosens spariglia le carte tradizionali - - futbolentucasa : #calcio #serieA Final Spezia 0-0 Verona, Sampdoria 0-0 Salernitana, Inter 2-0 Lecce -

MILANO - Dopo la brusca frenata a Bologna , l'torna alla vittoria in campionato. A San Siro contro ildecidono le reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez . Nel post - gara ha parlato così il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi : " ......La reazione delè eccessivamente timida, anche dopo l'intervallo. L'ne approfitta, tiene in mano il pallino del gioco e quando riesce attacca per fare male. Come quando Barella innesta ...

Una grande prova corale per l’Inter, senza sbavature in ogni reparto. Tra i nerazzurri brillano Gosens e Barella. Serata negativa per il Lecce, quasi mai pericoloso dalle parti di Onana e apparso spen ...Simone Inzaghi ritrova il sorriso. Non può essere altrimenti dopo la bella vittoria sul Lecce. Ma anche Marco Baroni è soddisfatto di quanto fatto dai suoi a San Siro. Scopriamo cosa hanno detto i due ...