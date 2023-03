Inter-Lecce 2-0: il sorriso di Inzaghi: “Grande prova”. E Baroni applaude i nerazzurri (Di domenica 5 marzo 2023) Simone Inzaghi ritrova il sorriso. Non può essere altrimenti dopo la bella vittoria sul Lecce. Ma anche Marco Baroni è soddisfatto di quanto fatto dai suoi a San Siro. Scopriamo cosa hanno detto i due allenatori al termine della sfida di Milano, conclusasi con la vittoria dell’Inter per 2-0. Le parole di Simone Inzaghi L’allenatore dell’Inter è molto soddisfatto per quanto fatto dai suoi ragazzi a San Siro. “Abbiamo fatto una Grande partita – sottolinea Inzaghi -, con l’approccio giusto e senza mai abbassare l’intensità. Avere trovato il raddoppio a inizio ripresa ci ha reso tutto più facile ma abbiamo meritato questo risultato contro un Lecce che nel corso della stagione ha reso la vita durissima a tante squadre. Non ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Simoneritrova il. Non può essere altrimenti dopo la bella vittoria sul. Ma anche Marcoè soddisfatto di quanto fatto dai suoi a San Siro. Scopriamo cosa hanno detto i due allenatori al termine della sfida di Milano, conclusasi con la vittoria dell’per 2-0. Le parole di SimoneL’allenatore dell’è molto soddisfatto per quanto fatto dai suoi ragazzi a San Siro. “Abbiamo fatto unapartita – sottolinea-, con l’approccio giusto e senza mai abbassare l’intensità. Avere trovato il raddoppio a inizio ripresa ci ha reso tutto più facile ma abbiamo meritato questo risultato contro unche nel corso della stagione ha reso la vita durissima a tante squadre. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - marifcinter : Vittoria convincente dell'Inter, che fa quello che deve fare e regola il Lecce 2-0 senza soffrire mai. Benissimo Go… - GiorgioOlivaLe : @DAZN_IT @DAZN_IT vergognatevi! Un servizio indecente su Inter Lecce e Roma Juventus! Ritiratevi! - incognivalse : vista f1 e Inter Lecce benissimo soldi spesi? ehehehe - 10Innamorato : RT @Alex_Cavasinni: ??? #INTER-#LECCE 2-0 | Il #MILAN pensava a Londra. E i #RIGORI non si fischiano se non in caso di strage ???????? ?? press… -