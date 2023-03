Inter-Lecce 2-0, gol di Mkhitaryan e Lautaro (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Inter batte il Lecce 2-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023 e conquista il secondo posto solitario in classifica. La formazione di Inzaghi si impone con i gol di Mkhitaryan e di Lautaro. I nerazzurri salgono a quota 50, a -15 dal Napoli capolista. Il Lecce rimane a 27 punti. L’equilibrio salta al 29?, quando la ripartenza della formazione di Inzaghi non lascia scampo agli ospiti. Gosens costruisce, Barella rifinisce per Mkhitaryan: destro chirurgico, palla all’incrocio e 1-0. I padroni di casa ipotecano il successo con il raddoppio in avvio di ripresa. Dumfries si accende sulla fascia destra, palla al centro per Lautaro che arriva a rimorchio: conclusione di prima intenzione, 2-0. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – L’batte il2-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A 2022-2023 e conquista il secondo posto solitario in classifica. La formazione di Inzaghi si impone con i gol die di. I nerazzurri salgono a quota 50, a -15 dal Napoli capolista. Ilrimane a 27 punti. L’equilibrio salta al 29?, quando la ripartenza della formazione di Inzaghi non lascia scampo agli ospiti. Gosens costruisce, Barella rifinisce per: destro chirurgico, palla all’incrocio e 1-0. I padroni di casa ipotecano il successo con il raddoppio in avvio di ripresa. Dumfries si accende sulla fascia destra, palla al centro perche arriva a rimorchio: conclusione di prima intenzione, 2-0. L'articolo proviene da Italia Sera.

