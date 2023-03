Inter-Lecce 2-0 | Ascoli-Bari 0-1 | vittoria Happy Casa | pari Virtus | la serie D girone H Calcio e basket maschio serie A | i risultati delle squadre pugliesi oggi

(Di domenica 5 marzo 2023)B: fra le partite in programma0-1. Per laC il posticipoFrancavilla Fontana-Potenza 1-1.H: fra le gare odierne Afragolese-Brindisi 0-4, Barletta-rano 3-3, Città di Fasano-Francavilla in Sinni 2-1, Matera-Martina 0-0, Molfetta-Cavese 1-2, Nardò-Bitonto 3-0, Puteolana-Gravina in Puglia 0-1, Team Altamura-Nocerina 2-1. Pallacanestro maschileA: Carpegna Prosciutto Pesaro-Brindisi 70-100. Con questaagganciano il gruppo al quarto posto in classifica con 22 ...

19.54 Calcio, Serie A:2 - 0 Dopo lo stop di Bologna,riprende a correre l'che al Meazza batte ilcon un gol per tempo: 2 - 0. I nerazzurri provano a fare il match, ma ilsi difende con ordine.È ciò che si aspettava Simone Inzaghi dopo la sconfitta di Bologna ed è quello che l'allenatore ha trovato nella sua, vincente in scioltezza contro ilper 2 - 0. Al Giuseppe Meazza ...Baroni 5,5 Imbriglia l'per mezz'ora, ma una volta passato in svantaggio non riesce a ridisegnare il: la pagella dell'arbitro . Arbitro Manganiello: lascia giocare molto, ...

Inter-Lecce: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

"Ci sono partite che se non le puoi vincere, non le devi perdere". L'Inter Primavera fa suo uno degli adagi più famosi di un salentino doc come Antonio Conte per fermare la corsa… Leggi ...Le due formazioni si sfideranno nel match valevole per la sesta giornata di ritorno. 9' Recupero alto del Lecce e palla in area. Maleh temporeggia e calcia in diagonale, respinto. 7' Pezzella respinge ...