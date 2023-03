Inter-Lecce 0-0 Primavera | le pagelle | la difesa resiste agli attacchi avversari

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 marzo 2023)di1 termina 0-0 (vedi il tabellino). Buon risultato per i ragazzi di Chivu – oggi squalificato – nonostante la prestazione non esaltante. Da sottolineare il clean sheet contro la prima in classifica. Merito delle buone prove di Botis e Kassama, il migliore in campo dei suoi. NIKOLAOS BOTIS 6 – Para con sicurezza e non ha paura a uscire dai pali quando serve.– LAKRISTIAN DERVISHI 6 – Nel primo tempo è intraprendente anche in fase offensiva. Cala nella ripresa. GIACOMO STABILE 6 – Prova sufficiente, senza errori. SHERIFF KASSAMA 6,5 – Allontana tutti glie gioca senza paura. ALESSANDRO FONTANAROSA 5,5 – Fatica in un ruolo decisamente ...