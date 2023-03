Inter-Lecce 0-0 LIVE

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una prestazione da... Fenomeno ?? Rivedi il meglio della partita di @Ronaldo contro il Lecce della stagione '97/98 ?? #ForzaInter - Agenzia_Ansa : SERIE A | In campo Inter-Lecce DIRETTA #ANSA - FI69interista : Questi del #Lecce menano ... #Inter #InterLecce #IntLec #IntervsLecce #amala #ForzaInter #SerieA #SerieATim #Dazn - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Gosens a Inter TV: “Prima volta che faccio due partite di fila, contento che ora il mister…” - fcin1908it : Gosens a Inter TV: “Prima volta che faccio due partite di fila, contento che ora il mister…” -

Le parole di Saverio Sticchi - Damiani prima di: "Si parla tanto dei nostri ragazzi, chiaro che ci siano subito le attenzioni di altri club" Joan Gonzalez, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida ...Commenta per primo Joan Gonzalez, centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l': 'Forse non c'è tanta pressione ma la Serie A è un campionato difficile, proviamo a vincere su ogni campo o comunque a ...Commenta per primo Saverio Sticchi Damiani , presidente del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro l': ' Si parla tanto dei nostri ragazzi, chiaro che ci siano subito le attenzioni di altri club . Ce li stiamo godendo pensando ...

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a poche ore dall’inizio della sfida della venticinquesima giornata di Serie A contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn: “I nostri ragazzi, dopo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...