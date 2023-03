Inter-Lecce (0-0): il tabellino della 22ª giornata di Campionato Primavera (Di domenica 5 marzo 2023) Il tabellino della ventiduesima giornata di Campionato Primavera 1, dove si sono affrontate Inter e Lecce, sfida terminata 0-0 (vedi report). Inter-Lecce Primavera – Il tabellino 0 Inter-Lecce 0 Marcatori: Inter U19 (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 3 Fontanarosa; 45 Akinsamiro (8 Grygar all’86’), 4 Stankovic, 16 Di Maggio (7 Martini dal 58?); 30 Owusu (22 Curatolo dal 58?), 23 Esposito, 11 Iliev (18 Sarr dal 73?).A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 25 Biral, 28 Stante, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 38 Pozzi.Allenatore: Gabriele Bonacina. Lecce U19 (4-3-3): 1 Borbei; 5 Pascalau, 6 Hasic, 7 Salomaa ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Ilventiduesimadi1, dove si sono affrontate, sfida terminata 0-0 (vedi report).– Il0 Marcatori:U19 (4-3-3): 1 Botis; 27 Dervishi, 15 Kassama, 13 Stabile, 3 Fontanarosa; 45 Akinsamiro (8 Grygar all’86’), 4 Stankovic, 16 Di Maggio (7 Martini dal 58?); 30 Owusu (22 Curatolo dal 58?), 23 Esposito, 11 Iliev (18 Sarr dal 73?).A disposizione: 12 Bonardi, 41 Tommasi, 5 Matjaz, 25 Biral, 28 Stante, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti, 38 Pozzi.Allenatore: Gabriele Bonacina.U19 (4-3-3): 1 Borbei; 5 Pascalau, 6 Hasic, 7 Salomaa ...

