Inter, Inzaghi torna a vincere: 2-0 al Lecce e secondo posto blindato (Di domenica 5 marzo 2023) L’Inter torna a vincere dopo la sconfitta nell’ultima di campionato col Bologna, e sale in classifica. La cronaca del match contro il Lecce. torna a vincere l’Inter, in un momento molto delicato della sua stagione. 2-0 sul Lecce a San Siro, nel match appena concluso, posticipo del tardo pomeriggio della 25a giornata della Serie A Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 5 marzo 2023) L’dopo la sconfitta nell’ultima di campionato col Bologna, e sale in classifica. La cronaca del match contro ill’, in un momento molto delicato della sua stagione. 2-0 sula San Siro, nel match appena concluso, posticipo del tardo pomeriggio della 25a giornata della Serie A Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carb… - Inter : Primi cambi per mister Inzaghi: #Lukaku ?? #Lautaro - marifcinter : #Inzaghi: 'Analisi e confronti si fanno ogni 3 giorni, sia quando l'Inter vince, ed è successo spesso, sia quando s… - Eurosport_IT : I nerazzurri ritrovano certezze a San Siro, fortino quest'anno: altra vittoria senza subire gol al Meazza ????… - Franco849502245 : RT @apuntobracco: Asllani non viene preso in considerazione per fare uno spezzone nemmeno in una partita finita all'ora di gioco. Piuttosto… -