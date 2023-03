Inter | Inzaghi sull' arbitro | ' Da rivedere alcuni episodi | merito suo se'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Le dichiarazioni di Simone Inzaghi ?? #ForzaInter - marifcinter : #Inzaghi: 'Lautaro leader? Ce ne sono tanti. Lautaro è da tanti anni qua, sta avendo un rendimento costante. E' un… - marifcinter : #Inzaghi: 'Analisi e confronti si fanno ogni 3 giorni, sia quando l'Inter vince, ed è successo spesso, sia quando s… - tuttointer24 : Serie A, lotta Champions League: vincono Lazio e Inter, attesa la Roma ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - tuttointer24 : Inter-Lecce 2-0, Inzaghi soddisfatto: “Abbiamo avuto la testa giusta” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

... l'torna alla vittoria in campionato. A San Siro contro il Lecce decidono le reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez . Nel post - gara ha parlato così il tecnico dei nerazzurri, Simone: ...L'cancella le polemiche. Una settimana difficile quella dei nerazzurri dopo il ko sul campo del Bologna che ha riportato anche il nome di Simonesul banco degli imputati. Il successo con ...- Lecce,e la scelta su Asllani: 'colpa' di BrozovicInzaghi prosegue parlando dei singoli e delle assenze: 'Senza Dimarco, Skriniar e Correa ho meno rotazioni e qualche problemino negli ...

Una grande prova corale per l’Inter, senza sbavature in ogni reparto. Tra i nerazzurri brillano Gosens e Barella. Serata negativa per il Lecce, quasi mai pericoloso dalle parti di Onana e apparso spen ...Simone Inzaghi ritrova il sorriso. Non può essere altrimenti dopo la bella vittoria sul Lecce. Ma anche Marco Baroni è soddisfatto di quanto fatto dai suoi a San Siro. Scopriamo cosa hanno detto i due ...