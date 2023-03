Inter | Inzaghi | 'Mi manca lo scudetto? Lavoro ogni giorno per quello'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carb… - Inter : Primi cambi per mister Inzaghi: #Lukaku ?? #Lautaro - realvarriale : Ritrova la vittoria @inter che supera agevolmente 2-0 @OfficialUSLecce e riscatta la sconfitta di Bologna. Per la s… - tuttonapoli : Inter, Inzaghi a Dazn: “Scudetto? Il domani è solo La Spezia!” - GiuliaLoglisci_ : ??? #Inzaghi: '#Lautaro leader? Ce ne sono tanti. Lautaro è da tanti anni qua, sta avendo un rendimento costante. È… -

AGI - Reduce dall' amara sconfitta di Bologna , l'torna subito a vincere in campionato battendo in casa il Lecce. A San Siro finisce 2 - 0 ... con questo successo la squadra divola al ...I nerazzurri si rialzano dopo la sconfitta con il Bologna: i gol di Mkhitaryan e Lautaro (migliore in campo) regalano i 3 punti ad. I voti di Federico ......sicuro la squadra dinon rallenta troppo ilo gioco mantenendo sempre una buona velocità di gioco nonostante i cambi (ultimi 20' per Lukaku). Non erano ammessi cali di tensione e questa...

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter approfitta del ko del Milan a Firenze, supera con merito il Lecce per 2-0, al termine di una partita ...La logica semplice di Inzaghi ha funzionato. Ha messo in campo Calhanoglu e non Brozovic, perché è il turco il regista dell’Inter quest’anno. Ha preferito Dzeko a Lukaku perché in questo momento è più ...