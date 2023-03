Inter in campo col Lecce con la seconda maglia: doppia tradizione mancata (Di domenica 5 marzo 2023) Una particolarità su Inter-Lecce, partita che sta iniziando proprio in questi istanti (vedi live). La squadra di Inzaghi non scende in campo con la maglia nerazzurra, e la tradizione non la rispettano nemmeno gli ospiti. LA PARTICOLARITÀ – In occasione della gara contro il Lecce, l’Inter scende in campo indossando la seconda maglia. Non è la prima volta che accade in stagione che al Meazza utilizza una divisa diversa da quella nerazzurra, vedi il match di Coppa Italia contro il Parma due mesi fa. E nemmeno i salentini indossano la loro divisa tradizionale, perché hanno optato per la terza: quasi del tutto rossa con inserti gialli. Una curiosità che non si vede così spesso. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Una particolarità su, partita che sta iniziando proprio in questi istanti (vedi live). La squadra di Inzaghi non scende incon lanerazzurra, e lanon la rispettano nemmeno gli ospiti. LA PARTICOLARITÀ – In occasione della gara contro il, l’scende inindossando la. Non è la prima volta che accade in stagione che al Meazza utilizza una divisa diversa da quella nerazzurra, vedi il match di Coppa Italia contro il Parma due mesi fa. E nemmeno i salentini indossano la loro divisa tradizionale, perché hanno optato per la terza: quasi del tutto rossa con inserti gialli. Una curiosità che non si vede così spesso.-News - Ultime notizie e ...

