Inter in affanno con le piccole, il Lecce vola con le big: le cifre non scontate della sfida (Di domenica 5 marzo 2023) Attenzione ai numeri: guardando il rendimento di nerazzurri e giallorossi contro le formazioni non della loro fascia, Inter - Lecce è meno scontata rispetto a quello che la classifica potrebbe far ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) Attenzione ai numeri: guardando il rendimento di nerazzurri e giallorossi contro le formazioni nonloro fascia,è meno scontata rispetto a quello che la classifica potrebbe far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter in affanno con le piccole, il Lecce vola con le big: le cifre non scontate della sfida: Inter in affanno con… - Gazzetta_it : Inter in affanno con le piccole, il Lecce vola con le big: le cifre non scontate della sfida #InterLecce - Tuonozena : @Vrum83 L'inter(n)o affanno. - Boboj29 : 24° turno oggi h 12,30 Bologna-Inter,Inzaghi vuole cancellare brutti ricordi h 15 Salernitana-Monza , Sousa cerca p… -