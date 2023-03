Inter, Gosens: «Dobbiamo vincere per continuare il nostro cammino» (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Robin Gosens nel pre-partita di Lecce-Inter: «Se mettiamo in campo quello che siamo capaci di fare abbiamo la qualità per vincere questa gara» Intervenuto ai microfoni di InterTV nel prepartita di Inter-Lecce, Robin Gosens ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra e sulle aspettative per questa sfida. «Vogliamo vincere a tutti i costi per continuare il nostro cammino, vogliamo rialzarci dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa. Dobbiamo vincere a tutti i costi. Il Lecce è una squadra di valore. Ha dimostrato di essere in salute, giocando un bel calcio. Se mettiamo in campo quello che siamo capaci di fare abbiamo la qualità ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Robinnel pre-partita di Lecce-: «Se mettiamo in campo quello che siamo capaci di fare abbiamo la qualità perquesta gara»venuto ai microfoni diTV nel prepartita di-Lecce, Robinha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra e sulle aspettative per questa sfida. «Vogliamoa tutti i costi peril, vogliamo rialzarci dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa.a tutti i costi. Il Lecce è una squadra di valore. Ha dimostrato di essere in salute, giocando un bel calcio. Se mettiamo in campo quello che siamo capaci di fare abbiamo la qualità ...

