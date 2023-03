Inter domina il Lecce 2-0 e vola in seconda posizione a -15 dal Napoli

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 marzo 2023) Impresa titanica dell’che, contro ogni previsione, ha dilaniato ilcon un secco 2-0 ed è tornata ad agguantare il secondo posto in solitaria. Gli uomini di Inzaghi hanno risposto così a tutti quei critici che avevano fiutato il sangue dopo il ko di Bologna, dimostrando di aver fatto tesoro degli errori commessi in passato. Con un gioco virtuoso e caparbio, i nerazzurri hanno spazzato via ogni traccia di dubbio, regalando all’entusiasta pubblico presente uno spettacolo senza eguali. La partita è stata fin troppo facile per i ragazzi di Inzaghi, che hanno controllato il gioco dall’inizio alla fine. Falcone ha dovuto fare squadra con la sua traversa per parare il tiro a botta sicura di Calhanoglu, ma poi è stata la volta di Mkhitaryan e Lautaro Martinez a farla da padroni. Il primo, sfruttando un assist al bacio di Gosens, ha segnato il gol ...