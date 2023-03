Inter, divorzio con Samaden: lascia il capo delle giovanili (Di domenica 5 marzo 2023) Una scelta Interna, per dare continuità a un lungo e fruttuoso lavoro. È questa l’ipotesi principale al momento per sostituire Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, che ha deciso di non rinnovare il contratto con il club nerazzurro. Il dirigente – scrive La Gazzetta dello Sport – dice addio dopo una carriera Interna all’Inter L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 5 marzo 2023) Una sceltana, per dare continuità a un lungo e fruttuoso lavoro. È questa l’ipotesi principale al momento per sostituire Roberto, responsabile del settore giovanile dell’, che ha deciso di non rinnovare il contratto con il club nerazzurro. Il dirigente – scrive La Gazzetta dello Sport – dice addio dopo una carrierana all’L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Divorzio in casa Inter, a giugno lascia Samaden, responsabile del settore giovanile dal 2010 - Glongari : Inter, conferme sul clamoroso divorzio con Samaden - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, divorzio con Samaden: lascia il capo delle giovanili: Una scelta interna, per dare cont… - CalcioFinanza : #Inter, divorzio con Roberto #Samaden: il responsabile del settore giovanile lascia il club nerazzurro dopo 33 anni… - infoitsport : Divorzio a sorpresa in casa Inter, lascia a fine stagione! -