Infortunio Ngonge, l'attaccante del Verona in lacrime e costretto al cambio (Di domenica 5 marzo 2023) Infortunio Ngonge, l'attaccante del Verona costretto al cambio contro lo Spezia dopo neanche dieci minuti di gioco Un duro scontro con Ekdal ha fatto rimediare un brutto Infortunio alla caviglia a Ngonge, giovane attaccante del Verona, costretto ad uscire in lacrime. Come riferito da Dazn, il belga ha fatto persino fatica a togliersi lo scarpino ed è in attesa degli esami del caso per capire l'entità del suo problema. Al suo posto Kallon. L'articolo proviene da Calcio News 24.

