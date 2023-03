Infortunio nel canale del Pizzo Redorta: 2 alpinisti recuperati con l’elicottero (Di domenica 5 marzo 2023) Valbondione. C’è voluto l’intervento dell’elicottero della Guardia di Finanza, con a bordo i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino, per recuperare due alpinisti di 25 e 30 anni che domenica pomeriggio si sono feriti mentre stavano percorrendo il canale meridionale del Pizzo Redorta. L’allarme è scattato poco prima delle 13: i due hanno riferito che, mentre si stavano calando, si è staccato un pezzo di roccia, causandone la scivolata. Uno dei due, in particolare, si è ferito a una gamba. Così gli alpinisti sono scesi per un tratto a piedi per chiedere aiuto, perché in zona mancava la copertura del segnale telefonico: arrivati nei pressi del Lago di Coca, a circa 2.100 metri di altitudine, sono riusciti a contattare il numero unico d’emergenza 112. Al fine di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 marzo 2023) Valbondione. C’è voluto l’intervento deldella Guardia di Finanza, con a bordo i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino, per recuperare duedi 25 e 30 anni che domenica pomeriggio si sono feriti mentre stavano percorrendo ilmeridionale del. L’allarme è scattato poco prima delle 13: i due hanno riferito che, mentre si stavano calando, si è staccato un pezzo di roccia, causandone la scivolata. Uno dei due, in particolare, si è ferito a una gamba. Così glisono scesi per un tratto a piedi per chiedere aiuto, perché in zona mancava la copertura del segnale telefonico: arrivati nei pressi del Lago di Coca, a circa 2.100 metri di altitudine, sono riusciti a contattare il numero unico d’emergenza 112. Al fine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommoxcliff : Io non gli sono stata accanto fisicamente nel periodo di down ma me lo ricordo quando si fece male in puntata. L'in… - sportli26181512 : Tottenham-Milan, Brahim Diaz verso il recupero: dovrebbe essere a disposizione: Nel day-after di Firenze, Brahim Di… - AlbertoTognela : @ingdruido ..in realtà sono poco più della metà, gli altri muoiono nel tragitto casa-lavoro-casa parificati all'infortunio sul lavoro.. - julinbianconero : Roma-Juve. Chiesa torna all'Olimpico dopo l'infortunio. D1bala avversario. Non so quale altra disgrazia ci capiterà… - 9everever9 : Su Qsvs parlano di Dodò libero di fare quello che vuole per tutta la partita... All'andata Dodò sostituito per info… -