IndyCar | St Petersburg | Ericsson inaugura alla grande il 2023

(Di domenica 5 marzo 2023) Marcusha vinto uno spettacolare GP di St., primo appuntamento dell’Series. Quarta gioia in carriera, la prima nell’impegnativa pista cittadina che sorge nello Stato della Florida, per il #8 di Ganassi, abile a primeggiare nel finale su Pato O’Ward e Scott Dixon. Romain Grosjean (Andretti #28) ha tenuto la pole-positionpartenza, leader davanti al teammate Colton Herta (Andretti #26). I due hanno superato senza molti problemi le prime tre curve, una missione non riuscita da parte di gran parte dei protagonisti. Un incidente ha infatti segnato il girore, la bandiera rossa è stata inevitabile. Sette auto sono state coinvolte nella carambola in curva 3, tutto è iniziato da un contatto tra lo svedese Felix Rosenqvist (McLaren #7) ed il neozelandese Scott Dixon ...

... torna anche la NTTSeries , live su Sky e in streaming su NOW . Domenica 5 marzo appuntamento su Sky Sport Arena con il Grand Prix of St., live dalle 18.20 sul circuito cittadino ...Saint -, qualifiche, i risultati 1. (28) Romain Grosjean, Honda, 59.5532 (108.810 mph) 2. (26) Colton Herta, Honda, 59.9687 (108.056) 3. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, 1:00.0163 (107.Dopo sei lunghi mesi di pausa la NTTSeries torna in pista, iniziando il 2023 con il Firestone Grand Prix of St., per la dodicesima volta scenario della prima tappa del calendario. Le dieci squadre schierano ben ...

Marcus Ericsson ha vinto uno spettacolare GP di St. Petersburg, primo appuntamento dell’IndyCar Series. Quarta gioia in carriera, la prima nell’impegnativa pista cittadina che sorge nello Stato della ...La prima gara della stagione 2023 della NTT INDYCAR SERIES vedrà la Andretti Autosport monopolizzare ... che è stato il miglior esordiente nel corso delle qualifiche del GP di St.Petersburg. Per ...