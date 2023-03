Incidenti stradali, in Italia morte 195 persone nei weekend da inizio anno. Oltre 70 erano under 35 (Di domenica 5 marzo 2023) Questo fine settimana sono state 17 le vittime sulle strade Italiane. Tra loro anche Eralda Spahillari e Barbara Brotto, rispettivamente 17 e 19 anni, morte nel Trevigiano, all’altezza di Gorgo al Monticano. In tutto, dal 30 dicembre 2022, ad avere perso la vita a causa di un incidente negli scorsi weekend sono state 195 persone. 73 di loro erano under 35. I numeri sono stati diffusi da Asaps, l’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia stradale, e prendono in considerazione come “weekend” le ore che trascorrono dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica. Una lente d’ingrandimento sulle 72 ore che separano una settimana dall’altra, senza includere nel conteggio tutte le persone che rimangono ferite nelle dinamiche di questi stessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Questo fine settimana sono state 17 le vittime sulle stradene. Tra loro anche Eralda Spahillari e Barbara Brotto, rispettivamente 17 e 19 anni,nel Trevigiano, all’altezza di Gorgo al Monticano. In tutto, dal 30 dicembre 2022, ad avere perso la vita a causa di un incidente negli scorsisono state 195. 73 di loro35. I numeri sono stati diffusi da Asaps, l’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia stradale, e prendono in considerazione come “” le ore che trascorrono dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica. Una lente d’ingrandimento sulle 72 ore che separano una settimana dall’altra, senza includere nel conteggio tutte leche rimangono ferite nelle dinamiche di questi stessi ...

