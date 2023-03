Carambola tra auto e tragedia sfiorata sulla statale Nola-Villa Literno. Il terribile e spettacolare, che ha coinvolto tre auto e un furgone, è avvenuto ieri mattina, poco dopo le quattro, nel tratto in territorio di Caivano, in località Pascarola. Dalle lamiere contorte sono state estratte ......gioco una serie di fattori economici che spessogli operatori turistici a lavorare anche in condizioni di sicurezza precarie, cercando in ogni modo di ottimizzare costi e tempi. L'...... mentre la famiglia di Emanuele Melillo chiede di conoscere la verità sull'mortale. ...A quando risaliva la revisione del mezzo E da chi era stata effettuata È una delle domande che...

Incidente, spingono l'auto pericolosa: investiti, in 5 estratti vivi dalle lamiere ilmattino.it

Carambola tra auto e tragedia sfiorata sulla statale Nola–Villa Literno. Il terribile e spettacolare incidente, che ha coinvolto tre auto e un furgone, è avvenuto ieri mattina, poco ...