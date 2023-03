Incidente ferroviario in Grecia, arrivano le scuse alla nazione del premier Mitsotakis (Di domenica 5 marzo 2023) Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si è scusato ufficialmente con la nazione a una settimana dal più importante Incidente ferroviario nella storia della Grecia dell’ultimo millennio. Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo nasconderci dietro l’errore umano Ricostruendo brevemente la tragedia, un treno passeggeri ad alta velocità che trasportava più di 350 persone dirette ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Il primo ministro greco Kyriakossi è scusato ufficialmente con laa una settimana dal più importantenella storia delladell’ultimo millennio. Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo nasconderci dietro l’errore umano Ricostruendo brevemente la tragedia, un treno passeggeri ad alta velocità che trasportava più di 350 persone dirette ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il #Papa rivolge un pensiero per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia: “Molti erano giovani studenti. P… - GiorgiaMeloni : Profondo cordoglio al popolo greco e al governo di Atene per il terribile incidente ferroviario avvenuto questa not… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia, il messaggio inviato all… - Maryljacb : RT @freedomsempre68: ?? Le armi chimiche destinate all'Ucraina ???? hanno preso fuoco in un incidente ferroviario in Ohio? “In questo artico… - formetabolism : RT @vaticannews_it: Il #Papa rivolge un pensiero per le vittime dell'incidente ferroviario in #Grecia: “Molti erano giovani studenti. Prego… -