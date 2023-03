Incidente choc nella notte, zio e nipote morti dopo un volo di 50 metri: l’auto precipitata nella scarpata (Di domenica 5 marzo 2023) Jeep finisce nella scarpata, morti zio e nipote. Pesante il bilancio del terribile Incidente avvenuto a Pietracamela, nel Teramano, sulla strada provinciale SP43 che da Prati di Tivo conduce a Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto, dove i due abitavano. l’auto, una Jeep Renegade, è finita fuori strada circa tre o quattro chilometri prima del bivio di Rio Arno. La jeep è andata dritta ad un tornante, ha sfondato il guard rail e ha fatto un volo di una cinquantina di metri prima di finire nella strada sottostante. Le vittime, entrambe originarie di Tivoli, sono Giorgio Bellachioma, di 48 anni, e il nipote Andrea Cecca, di 28, paraplegico per un precedente ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Jeep finiscezio e. Pesante il bilancio del terribileavvenuto a Pietracamela, nel Teramano, sulla strada provinciale SP43 che da Prati di Tivo conduce a Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto, dove i due abitavano., una Jeep Renegade, è finita fuori strada circa tre o quattro chiloprima del bivio di Rio Arno. La jeep è andata dritta ad un tornante, ha sfondato il guard rail e ha fatto undi una cinquantina diprima di finirestrada sottostante. Le vittime, entrambe originarie di Tivoli, sono Giorgio Bellachioma, di 48 anni, e ilAndrea Cecca, di 28, paraplegico per un precedente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicosabell1 : Incidente choc in metropolitana, donna resta col piede incastrato nella banchina: trascinata e uccisa dal treno - paoloangeloRF : Incidente choc in metropolitana, donna resta col piede incastrato nella banchina: trascinata e uccisa dal treno - leggoit : #incidente choc in #metropolitana, donna resta col piede incastrato nella banchina: trascinata e uccisa dal treno - PressReview99 : Morto nel suo ufficio a Palazzo Cenci il senatore Pd Bruno Astorre: si indaga per 'istigazione al suicidio'… - leggoit : #Padova Perde il controllo dell'#auto, la vettura “esplode” nello schianto: #incidente choc FOTO -