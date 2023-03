Incidente | auto contro un albero | morte due ragazze di 17 e 19 anni | gravi i loro due amici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @ChildOfKarn Ohhh allora da domani fermiamo tutta la circolazione delle auto. Si sa mai che poi fai un'incidente e… - vigilidelfuoco : Operazioni di soccorso in uno scenario d’intervento complesso, l’interno di una galleria: dalla sera alle prime ore… - stella_branca : RT @romatoday: Con l'auto contro un albero: morte due ragazze, gravi altri due giovani - romatoday : Con l'auto contro un albero: morte due ragazze, gravi altri due giovani - Today_it : Con l'auto contro un albero: morte due ragazze, gravi altri due giovani -

...L': impatto violentissimo contro un albero I quattro giovani erano a bordo di una Bmw 420 condotta da un 19enne pordenonese rimasto ferito che per cause in corso di accertamento. L'......di duee la serata insieme I ragazzi facevano a quanto pare parte di una comitiva di due... Questi ultimi sono a colloquio con i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'...[ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'...

Incidente alle Terme di Caracalla: scontro auto-scooter, morta una donna RomaToday

si sono scontrate in un incidente frontale che, fortunatamente, ha prodotto conseguenze non tragiche. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, che grazie al loro tempestivo arrivo hanno ...Un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo, una ipotesi di reato (incidente) che consente di eseguire atti ... Al punto da distruggere l'auto e non dare scampo all'uomo, esperto in opere in ...