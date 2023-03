Incidente a Motta di Livenza | si schiantano con la Bmw contro un platano | morte due ragazze di 17 e 19 anni

(Di domenica 5 marzo 2023)dioggi. Sabato notte tradie Gorgo al Monticano, in via Sant’Antonino è avvenuto un drammaticoin cui hanno perso la vita delle giovani. Quattro giovani si trovavano a bordo di una Bmw guidata da un ragazzo di Pordenone quando l’auto è finita fuori strada schiantandosi... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telefriuli1 : Drammatico incidente a Motta di Livenza. Alla guida dell'auto c'era un 19enne friulano - infoitinterno : Incidente a Motta di Livenza, auto contro platano - bizcommunityit : Tragedia a Treviso, si schiantano con l'auto contro un albero: morte due ragazze di 17 e 19 anni. Gravi due ragazzi - lacittanews : Terribile incidente mortale a Motta di Livenza, in provincia di Venezia. Due ragazze, di cui una minorenne, sono mo… - LiveSicilia : Incidente a Motta di Livenza, auto contro platano: morte due ragazze -

10.10 Auto contro platano,morte a 17 e 19anni Gravedi Livenza, in provincia di Venezia, dove un'auto si è schiantata contro un platano. Due ragazze di 17 e 19 anni hanno perso la vita. Altri due ragazzi sono rimasti feriti gravemente ...... adesso ricoverato nell'ospedale di Treviso, mentre l'altro ferito, un 17enne did Livenza, è ... I carabinieri hanno effettuato sul posto i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'...Per cause da accertare, una Bmw 420 che procedeva dadi Livenza in direzione di Gorgo al ... Il tragicoè avvenuto a Gorgo al Monticano (Treviso) Morte due ragazze di 17 e 19 anni. Sul ...

Motta di Livenza (Tv), auto finisce contro un platano: morte due ragazze di 17 e 19 anni RaiNews

Terribile incidente stradale nella notte a Motta di Livenza (Venezia). Due ragazze, una delle quali minorenne, sono morte nello schianto dell'auto su cui viaggiavano contro un platano. A bordo anche d ...Eralda Spahllari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni, sono morte la scorsa notte dopo un incidente avvenuto a Motta di Livenza, in provincia di Treviso ...