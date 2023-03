Incidente a Motta di Livenza | chi erano Eralda e Barbara | le due ragazze morte nello schianto contro un platano

(Di domenica 5 marzo 2023) Sono la 19enneSpahllari e la 17enneBrotto le duein un’stradale adidopo che la Bmw 420 su cuia bordo ha perso illlo e si è schiantataun. La prima è una ex studentessa della scuola Lepido Rocco (di) e faceva la cameriera, ha origini greche, ma è residente a Ponte di Piave. Mentre la seconda è di Oderzo. Entrambe, secondo le prime informazioni disponibili,sedute sui sedili posteriori. Assieme a loro c’altri due coetanei che invecedavanti che sono, al momento, gravemente feriti. Alla guida c’era un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Tragedia a Treviso, si schiantano con l'auto contro un albero: morte due ragazze di 17 e 19 anni. Gravi due ragazzi… - AlessandraIvan : 19 anni alla guida di un Bmw420 - Open_gol : Le due ragazze erano sui sedili posteriori al momento dell'incidente in provincia di Treviso - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: #5marzo #incidente mortale a Motta di Livenza. Le vittime due ragazze di 17 e 19 anni. Viaggiavano con due giovani uomin… - infoitinterno : Incidente a Motta di Livenza, auto contro platano -

Ancora unmortale che coinvolge i giovani. L'ultimo è stato registrato la scorsa notte, ... estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco e trasferito, insieme al 17enne didi Livenza (...Foto copertina: la 19enne Eralda Spahlari, vittima dell'mortale adi Livenza, Treviso...rimaste uccise in un terribilepoco prima della mezzanotte di sabato, lungo via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, nella strada che segna il confine con il comune di...

Treviso, auto contro platano a Motta di Livenza: morte due ragazze Adnkronos

MOTTA DI LIVENZA - Due morti e due feriti gravi: è il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Motta di Livenza, siamo in ...Incidente, morti zio e nipote ... L'auto viaggiava su via Sant'Antonino in direzione da Motta di Livenza a Gorgo al Monticano quando è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro un ...