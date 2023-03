Inchiesta Covid, Zaia: «Non ci furono irresponsabili. Sbagliato giudicare ora chi decise in quel contesto» (Di domenica 5 marzo 2023) Il governatore leghista del Veneto parla dell’indagine della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa all’inizio della pandemia: «Così nessuno si prenderà più la responsabilità nelle emergenze» Leggi su corriere (Di domenica 5 marzo 2023) Il governatore leghista del Veneto parla dell’indagine della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa all’inizio della pandemia: «Così nessuno si prenderà più la responsabilità nelle emergenze»

