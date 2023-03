Inchiesta covid, Ranieri Guerra (Oms) nella chat: “Tamponi a tutti? La caz..ta del secolo” (Di domenica 5 marzo 2023) Fare Tamponi a tutti? “È la caz..ata del secolo.” Così scrive Ranieri Guerra, all’epoca numero 2 dell’Oms, in una chat con Silvio Brusaferro il 15 marzo. Mentre in Italia, come in tutto il mondo, infuriava la pandemia da covid-19. Guerra aveva scritto a Brusaferro per sapere se era vera la decisione di fare Tamponi a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Fare? “È la caz..ata del.” Così scrive, all’epoca numero 2 dell’Oms, in unacon Silvio Brusaferro il 15 marzo. Mentre in Italia, come in tutto il mondo, infuriava la pandemia da-19.aveva scritto a Brusaferro per sapere se era vera la decisione di farea L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - AlexBazzaro : L’inchiesta Covid all’urlo di “dovevate chiudere prima e di più”, non solo serve a mettere in riga per il futuro ev… - LaStampa : Inchiesta Covid, il pressing di Salvini per non chiudere la Lombardia: “Ostacola Fontana per creare difficoltà al g… - CORDESCOM : RT @ImolaOggi: Bassetti contro l'inchiesta Covid: 'così come è stata messa, dà fiato ai no mask ai no vax e a chi dice che noi non abbiamo… - MaurizioGabell1 : RT @ImolaOggi: Inchiesta Covid, le chat agli atti: 'il ministro è nel pallone' (di tutto e di più...) ?? -