Inchiesta Covid, nelle chat sindaci e industriali erano contro la zona rossa: "Se chiudono sarà durissima" (Di domenica 5 marzo 2023) Dagli atti emergono gli sforzi dei politici locali per evitare lo stop alle attività produttive: "Le imprese sono nel panico, è folle bloccare la Lombardia". E i dirigenti sanitari scrivevano: "Fate presto, o sarà l'inferno" Leggi su repubblica (Di domenica 5 marzo 2023) Dagli atti emergono gli sforzi dei politici locali per evitare lo stop alle attività produttive: "Le imprese sono nel panico, è folle bloccare la Lombardia". E i dirigenti sanitari scrivevano: "Fate presto, ol'inferno"

