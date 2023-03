Inchiesta Covid, nei verbali rimpalli e dissidi dell'"armata Brancaleone" che guidava il paese durante la pandemia (Di domenica 5 marzo 2023) Lo scarico delle responsabilità, l'inadeguatezza della burocrazia, le tensioni tra politici e tecnici. La radiografia che emerge dagli atti di quella che fu la caotica gestione della pandemia dal febbraio del 2020 Leggi su repubblica (Di domenica 5 marzo 2023) Lo scaricoe responsabilità, l'inadeguatezzaa burocrazia, le tensioni tra politici e tecnici. La radiografia che emerge dagli atti di quella che fu la caotica gestionedal febbraio del 2020

