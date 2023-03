Inchiesta Covid, l’ira di Fontana su Crisanti: «Tutti i giorni in tv a ripetere le sue accuse. La procura di Bergamo lo diffidi» (Di domenica 5 marzo 2023) L’apparizione televisiva odierna di Andrea Crisanti, microbiologo e senatore Pd, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, non è andato giù al team legale che assiste il presidente della Lombardia Attilio Fontana, indagato nell’Inchiesta per epidemia colposa della procura di Bergamo che ha coinvolto alcuni dei principali nomi del governo Conte II e della sanità lombarda. Tra gli indagati, come noto, figurano anche l’ex premier Giuseppe Conte, l’allora ministro della Salute Roberto Speranza, e l’ex assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Gli inquirenti si sono avvalsi di una consulenza che porta la firma proprio del professor Crisanti, che oggi è tornato in tv per dire la sua sulla vicenda: «Dire “siamo Tutti assolti, va tutto bene” secondo me significa ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) L’apparizione televisiva odierna di Andrea, microbiologo e senatore Pd, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, non è andato giù al team legale che assiste il presidente della Lombardia Attilio, indagato nell’per epidemia colposa delladiche ha coinvolto alcuni dei principali nomi del governo Conte II e della sanità lombarda. Tra gli indagati, come noto, figurano anche l’ex premier Giuseppe Conte, l’allora ministro della Salute Roberto Speranza, e l’ex assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Gli inquirenti si sono avvalsi di una consulenza che porta la firma proprio del professor, che oggi è tornato in tv per dire la sua sulla vicenda: «Dire “siamoassolti, va tutto bene” secondo me significa ...

