Inchiesta Covid, le chat tra gli esperti del Cts. Brusaferro: «Pensano che i tamponi per tutti servano a qualcosa». L’ex Oms Guerra: «Una cazz***» (Di domenica 5 marzo 2023) «Il tema è che tutti Pensano che il test serva a qualcosa». Così il 22 febbraio 2020, dopo il caso del Paziente 1, parlava Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. A rivelarlo è una chat emersa con Francesco Curcio, direttore del Dipartimento di medicina del Laboratorio di Udine, che è entrata a far parte degli atti dell’Inchiesta di Bergamo sul Covid in Val Seriana. Nell’ultimo periodo è infatti tornata al centro delle cronache (e della giustizia) le dubbia gestione della pandemia e il fascicolo della procura lomabarda vede accusati diversi esponenti politici nazionali rilevanti, tra cui Giuseppe Conte, allora presidente del Consiglio, L’ex ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore Attilio Fontana. Ma anche altre ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) «Il tema è cheche il test serva a». Così il 22 febbraio 2020, dopo il caso del Paziente 1, parlava Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. A rivelarlo è unaemersa con Francesco Curcio, direttore del Dipartimento di medicina del Laboratorio di Udine, che è entrata a far parte degli atti dell’di Bergamo sulin Val Seriana. Nell’ultimo periodo è infatti tornata al centro delle cronache (e della giustizia) le dubbia gestione della pandemia e il fascicolo della procura lomabarda vede accusati diversi esponenti politici nazionali rilevanti, tra cui Giuseppe Conte, allora presidente del Consiglio,ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore Attilio Fontana. Ma anche altre ...

