Inchiesta Covid, il messaggio del sindaco di Nembro: “Io sarei stato drastico su locali e sport, invece le lobby li hanno lasciato aperti” (Di domenica 5 marzo 2023) È la sera del 3 marzo 2020, la zona rossa a Codogno e in altri 10 comuni del Lodigiano è già in vigore da una settimana, dopo la notizia del primo caso Covid confermato in Italia. Si sta valutando di chiudere anche la Val Seriana, in particolare i comuni di Alzano e Nembro, travolti dai contagi. È in questo contesto che il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli, scrive un messaggio su Whatsapp a un imprenditore della zona: “Anch’io sarei stato drastico su ristoranti, bar, centri sportivi etc.. E invece le varie lobby li hanno lasciati aperti. Sbagliato. Se devi intervenire, intervieni in modo rigido, altrimenti non serve“. La chat è agli atti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) È la sera del 3 marzo 2020, la zona rossa a Codogno e in altri 10 comuni del Lodigiano è già in vigore da una settimana, dopo la notizia del primo casoconfermato in Italia. Si sta valutando di chiudere anche la Val Seriana, in particolare i comuni di Alzano e, travolti dai contagi. È in questo contesto che ildi, Claudio Cancelli, scrive unsu Whatsapp a un imprenditore della zona: “Anch’iosu ristoranti, bar, centriivi etc.. Ele varielilasciati. Sbagliato. Se devi intervenire, intervieni in modo rigido, altrimenti non serve“. La chat è agli atti ...

