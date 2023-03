Inchiesta Covid, i verbali inchiodano Fontana: 'Sapeva dei contagi. No alle chiusure per motivi economici' (Di domenica 5 marzo 2023) Il 28 febbraio del 2020, la pandemia sta esplodendo. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana , scrive una mail alla Protezione Civile e alla segreteria del Presidente del Consiglio dei ... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023) Il 28 febbraio del 2020, la pandemia sta esplodendo. Il governatore della Lombardia, Attilio, scrive una mail alla Protezione Civile e alla segreteria del Presidente del Consiglio dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - pfmajorino : Inchiesta Covid, Lamorgese smentisce Fontana: «Poteva creare la zona rossa a Bergamo» - AlexBazzaro : L’inchiesta Covid all’urlo di “dovevate chiudere prima e di più”, non solo serve a mettere in riga per il futuro ev… - MontiaSerrani : RT @AStramezzi: Ovviamente, le persone potevano guarire in quattro o cinque giorni (“settimane” è un refuso) Stramezzi sull'inchiesta di B… - Adnkronos : Inchiesta covid, chat agli atti: 'Sta succedendo di tutto, qui è la guerra mondiale' . #Adnkronos -