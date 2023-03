Inchiesta Covid, Guerra in pieno lockdown scrisse a Brusaferro: “Fare tamponi a tutti adesso è la c***ata del secolo” (Di domenica 5 marzo 2023) “Ma Fare tamponi a tutti adesso è la c***ata del secolo“. Così il 15 marzo 2020, in pieno lockdown, Ranieri Guerra, allora numero due dell’Oms commentava via WhatsApp con Silvio Berusaferro, presidente dell’Iss. Guerra aveva chiesto se fosse vera la decisione “di Fare tamponi a tutti a tappeto“. Nella chat, agli atti dell’Inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid in Val Seriana, Brusaferro rispondeva a Guerra: “No, è che ognuno va per conto suo“. E il direttore vicario dell’Oms rassicurava: “Ho parlato con Galli, poi, e gli ho detto di desistere dal proporre scemenze come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) “Maè ladel“. Così il 15 marzo 2020, in, Ranieri, allora numero due dell’Oms commentava via WhatsApp con Silvio Berusaferro, presidente dell’Iss.aveva chiesto se fosse vera la decisione “dia tappeto“. Nella chat, agli atti dell’della Procura di Bergamo sulla gestione delin Val Seriana,rispondeva a: “No, è che ognuno va per conto suo“. E il direttore vicario dell’Oms rassicurava: “Ho parlato con Galli, poi, e gli ho detto di desistere dal proporre scemenze come ...

